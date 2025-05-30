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Французский гранд работает над подписанием главного таланта Аргентины

Франция

Переговоры между клубами начаты

Французский гранд работает над подписанием главного таланта Аргентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" работает над подписанием талантливого полузащитника аргентинского "Ривер Плейта".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "ПСЖ" начало переговоры с 17-летним Франко Мастантуоно, чтоб оформить его трансфер этим летом. Молодой хавбек считается одним из самых перспективных футболистов страны.

Ранее сообщалось, что кроме "ПСЖ" за 17-летним аргентинским талантом следит "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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В текущем сезоне Франко Мастантуоно забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.

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Пари Сен-Жермен Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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