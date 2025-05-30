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Монако продлил контракт с талантливым юношей
Вратарь останется в команде
Фото - www.asmonaco.com
"Монако" на официальном сайте клуба сообщил о продлении контракта с Жюлем Ставецким. Молодой вратарь, которому недавно исполнилось 18 лет, теперь связан с клубом до 30 июня 2029 года.
Жюль Ставецки присоединился к "Монако" в январе 2024 года из "Дижона". В течение сезона 2024/25 он регулярно тренировался с первой командой и неоднократно попадал в заявку на матчи Лиги 1 и Лиги чемпионов. Параллельно вратарь дебютировал в Юношеской Лиге чемпионов в составе "Монако" U-19.
Юный француз также регулярно получает вызовы в национальную сборную. Пройдя этапы U-16 и U-17, в этом сезоне он выступает за команду U-18.
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