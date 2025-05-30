Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой игрок ПСЖ открыт к тому, чтобы покинуть команду
За ним следят клубы АПЛ и Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой игрок "Пари Сен-Жермен" открыт к тому, чтобы покинуть команду.
Как сообщил журналист Экрем Конур, вратарь "красно-синих" Джанлуиджи Доннарумма готов рассмотреть вариант с тем, чтобы покинуть столицу Франции летом, если ему поступит очень выгодное предложение в ближайшее время.
Отмечается, что за Доннаруммой следят несколько клубов Английской Премьер-лиги и Серии А. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Руководство "ПСЖ" готово начать переговоры с итальянским голкипером.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 11 "сухих" игр в 39 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером
- 18-летний украинский кипер заинтересовал европейские клубы
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства