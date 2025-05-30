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Ключевой игрок ПСЖ открыт к тому, чтобы покинуть команду

Франция

За ним следят клубы АПЛ и Серии А

Ключевой игрок ПСЖ открыт к тому, чтобы покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой игрок "Пари Сен-Жермен" открыт к тому, чтобы покинуть команду.

Как сообщил журналист Экрем Конур, вратарь "красно-синих" Джанлуиджи Доннарумма готов рассмотреть вариант с тем, чтобы покинуть столицу Франции летом, если ему поступит очень выгодное предложение в ближайшее время.

Отмечается, что за Доннаруммой следят несколько клубов Английской Премьер-лиги и Серии А. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Руководство "ПСЖ" готово начать переговоры с итальянским голкипером.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 11 "сухих" игр в 39 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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