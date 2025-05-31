Английский гранд сделал нового игрока сборной Франции своим приоритетом

Райан Шерки ведёт переговоры с "Манчестер Сити", который сделал его своим приоритетом.

"Манчестер Сити" хочет договориться о переходе талантливого француза Райана Шерки к началу участия в Клубном чемпионате мира. Первое предложение ожидается на столе у ​​французского клуба на следующей неделе, но игрок еще не достиг личного соглашения с "горожанами".

Руководство "Сити" в последние дни пыталось опередить события, общаясь непосредственно с его окружением. Они также обратились за информацией к его бывшим тренерам, в частности к Пьеру Сажу. Гвардиола еще не общался непосредственно с Шерки, но это должно быть только вопросом времени. Каталонский тренер хочет омолодить свой состав, и новый игрок сборной Франции идеально отвечает его ожиданиям.

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"Лион" оценивает футболиста примерно в 40 миллионов евро.