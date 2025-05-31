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Дембеле: Нам придётся быть серьезными до конца

Франция

Слова главной звезды клуба

Дембеле: Нам придётся быть серьезными до конца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На вчерашней пресс-конференции перед финалом Лиги Чемпионов против миланского "Интера" игрок парижан дал комментарий о важности такого матча и волнении перед этим испытанием.

"Есть большая гордость быть здесь, в финале. Мы упорно работали, нам удалось изменить эту динамику, особенно в этом сезоне. "Интер" – очень хорошая команда, очень физически сильная, и она знает, как защищаться. Нам придётся быть серьезными до конца, потому что момент потери концентрации может очень дорого стоить. Нам придется контролировать свои эмоции, потому что вокруг этого финала много волнения. Мы всю неделю повторяли себе: это невероятные моменты и нужно знать, как сохранять спокойствие... Я думаю, что это будет очень напряженный матч".

Стала ли игра ПСЖ для вас сильнее после ухода Килиана Мбаппе?

"Нет, я часто это говорю. Возможно, с Килианом Мбаппе мы были бы еще сильнее, мы не знаем. У него была мечта: играть за "Реал Мадрид". Но "ПСЖ" продолжал свой путь, а мы сосредоточились на себе".

Финальный матч состоится уже сегодня в Мюнхене на "Альянце Арене", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
L’équipe
Опубликовал: Денис Снигур
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