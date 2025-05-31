Де Дзерби решил не оставлять в Марселе арендованного у Милана полузащитника

Арендованный у "Милана" полузащитник "Марселя" Исмаэль Беннасер не останется во французском клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

Провансальцы исключили алжирца из центральных планов клуба. Беннасер должен вернуться в “Милан” – там уже будут определять его будущее.

"Марсель" решил не активировать опцию выкупа контракта футболиста за 12 миллионов евро. Причиной является слишком высокая зарплата игрока, которая равна 4,2 млн евро в год.

Беннасер провел в текущем сезоне 12 матчей в Лиге 1. Он выступал за "Марсель" с 3 февраля.

Контракт 27-летнего алжирца с "Миланом" рассчитан до лета 2027 года.