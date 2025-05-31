Французский клуб выкупит игрока у Тоттенхэма

Лондонский "Тоттенхэм" досрочно отпустил датского полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга в команду Роберто Де Дзерби.

"Как было объявлено ранее, аренда Пьера-Эмиля Хёйбьерга в "Марсель" станет постоянным трансфером этим летом", - отметили на официальном сайте "шпор".

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"Марсель" попал в Лигу чемпионов, заняв второе место во французской Лиге 1, став таким образом сильнейшей командой после "ПСЖ".