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Французский клуб выкупит игрока у Тоттенхэма
До этого он выступал в аренде
Фото: Olympique de Marseille, Х
Лондонский "Тоттенхэм" досрочно отпустил датского полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга в команду Роберто Де Дзерби.
"Как было объявлено ранее, аренда Пьера-Эмиля Хёйбьерга в "Марсель" станет постоянным трансфером этим летом", - отметили на официальном сайте "шпор".
"Марсель" попал в Лигу чемпионов, заняв второе место во французской Лиге 1, став таким образом сильнейшей командой после "ПСЖ".
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Источник:Tottenham Hotspur
Опубликовал: Денис Снигур
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