Клуб-победитель Лиги чемпионов может подписать молодого аргентинца

С открытием трансферного окна клубы будут иметь возможность усилиться на следующий сезон. Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" не исключение.

Николо Скира заявляет, что уже есть принципиальная договоренность между Франко Мастантуоно и парижским клубом относительно его контракта до 2030-го года.

Сумма трансфера игрока может составлять 45 миллионов евро. Однако "Ривер Плейт" хочет придержать футболиста до декабря.

Отметим, что молодой аргентинец Франко Мастантуоно 2007-го года рождения.