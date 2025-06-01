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Клуб-победитель Лиги чемпионов может подписать молодого аргентинца

Франция
Обновлено

Известна сумма трансфера

Клуб-победитель Лиги чемпионов может подписать молодого аргентинца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С открытием трансферного окна клубы будут иметь возможность усилиться на следующий сезон. Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" не исключение.

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Николо Скира заявляет, что уже есть принципиальная договоренность между Франко Мастантуоно и парижским клубом относительно его контракта до 2030-го года.

Сумма трансфера игрока может составлять 45 миллионов евро. Однако "Ривер Плейт" хочет придержать футболиста до декабря.

Отметим, что молодой аргентинец Франко Мастантуоно 2007-го года рождения.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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