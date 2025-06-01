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Клуб-победитель Лиги чемпионов может подписать молодого аргентинца
Известна сумма трансфера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С открытием трансферного окна клубы будут иметь возможность усилиться на следующий сезон. Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" не исключение.
Николо Скира заявляет, что уже есть принципиальная договоренность между Франко Мастантуоно и парижским клубом относительно его контракта до 2030-го года.
Сумма трансфера игрока может составлять 45 миллионов евро. Однако "Ривер Плейт" хочет придержать футболиста до декабря.
Отметим, что молодой аргентинец Франко Мастантуоно 2007-го года рождения.
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