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Болельщики ПСЖ отдали дань уважения Луису Энрике
Поддержали тренера
https://x.com/marca/status/1929025023303393730?s=46
Вчера парижский клуб обыграл миланский "Интер" в финале ЛЧ с разгромным счетом 5:0. Луис Энрике привел команду к треблу в сезоне – фанаты клуба символически отблагодарили специалиста.
Болельщики команды продемонстрировали плакат, на котором изобразили испанского тренера вместе с его дочерью, посвятив ей победу, и таким образом поддержали Энрике.
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Напомним, что испанский специалист потерял дочь из-за болезни в 2019-м году.
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Источник:Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
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