Болельщики ПСЖ отдали дань уважения Луису Энрике

Вчера парижский клуб обыграл миланский "Интер" в финале ЛЧ с разгромным счетом 5:0. Луис Энрике привел команду к треблу в сезоне – фанаты клуба символически отблагодарили специалиста.

Болельщики команды продемонстрировали плакат, на котором изобразили испанского тренера вместе с его дочерью, посвятив ей победу, и таким образом поддержали Энрике.

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Напомним, что испанский специалист потерял дочь из-за болезни в 2019-м году.