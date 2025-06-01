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Болельщики ПСЖ отдали дань уважения Луису Энрике

Франция
Обновлено

Поддержали тренера

Болельщики ПСЖ отдали дань уважения Луису Энрике

https://x.com/marca/status/1929025023303393730?s=46

Новина українською

Вчера парижский клуб обыграл миланский "Интер" в финале ЛЧ с разгромным счетом 5:0. Луис Энрике привел команду к треблу в сезоне – фанаты клуба символически отблагодарили специалиста.

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Болельщики команды продемонстрировали плакат, на котором изобразили испанского тренера вместе с его дочерью, посвятив ей победу, и таким образом поддержали Энрике.

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Напомним, что испанский специалист потерял дочь из-за болезни в 2019-м году.

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
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