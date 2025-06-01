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Увидим, что будет – Доннарумма о своем будущем в клубе
Голкипер прокомментировал слухи о возможном уходе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлуиджи Доннарумма выиграл Лигу чемпионов с парижским клубом, чем закрыли вопросы по получению требла в этом сезоне. Ранее был слух, что голкипер "ПСЖ" может покинуть команду летом.
Итальянский вратарь прокомментировал свое будущее в команде:
"Новое соглашение или уход? Увидим, что будет… Я не знаю.
Пора наслаждаться этим волшебным сезоном. Я уеду в отпуск, а потом увидим".
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Доннарумма провел в этом сезоне за парижский коллектив 40 матчей, пропустил 39 голов и получил 2 желтых карточки. Финал с "Интером" стал 12-м "сухим" поединком для голкипера в нынешнем сезоне.
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