Увидим, что будет – Доннарумма о своем будущем в клубе

Джанлуиджи Доннарумма выиграл Лигу чемпионов с парижским клубом, чем закрыли вопросы по получению требла в этом сезоне. Ранее был слух, что голкипер "ПСЖ" может покинуть команду летом.

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Итальянский вратарь прокомментировал свое будущее в команде:

"Новое соглашение или уход? Увидим, что будет… Я не знаю.

Пора наслаждаться этим волшебным сезоном. Я уеду в отпуск, а потом увидим".

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Доннарумма провел в этом сезоне за парижский коллектив 40 матчей, пропустил 39 голов и получил 2 желтых карточки. Финал с "Интером" стал 12-м "сухим" поединком для голкипера в нынешнем сезоне.