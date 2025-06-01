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Увидим, что будет – Доннарумма о своем будущем в клубе

Франция
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Голкипер прокомментировал слухи о возможном уходе

Увидим, что будет – Доннарумма о своем будущем в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джанлуиджи Доннарумма выиграл Лигу чемпионов с парижским клубом, чем закрыли вопросы по получению требла в этом сезоне. Ранее был слух, что голкипер "ПСЖ" может покинуть команду летом.

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Итальянский вратарь прокомментировал свое будущее в команде:

"Новое соглашение или уход? Увидим, что будет… Я не знаю.
Пора наслаждаться этим волшебным сезоном. Я уеду в отпуск, а потом увидим".

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Доннарумма провел в этом сезоне за парижский коллектив 40 матчей, пропустил 39 голов и получил 2 желтых карточки. Финал с "Интером" стал 12-м "сухим" поединком для голкипера в нынешнем сезоне.

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Джанлуиджи Доннарумма “ПСЖ”
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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