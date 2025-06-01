Фабиан Руис: Нам предстоит заполучить еще один трофей

"ПСЖ" разгромил "Интер" в финальном поединке Лиги чемпионов 5:0. Подопечные Луиса Энрике сделали требл и настроены и дальше на успешные результаты.

Полузащитник парижской команды Фабиан Руис прокомментировал результат:



"Мы выиграли все возможные трофеи… И нам предстоит заполучить еще один".

Напомним, что "ПСЖ" летом будет играть на клубном чемпионате мира, где в случае успеха смогут пополнить список титулов в текущем сезоне.