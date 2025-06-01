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Фабиан Руис: Нам предстоит заполучить еще один трофей
Испанец прокомментировал победу своей команды в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" разгромил "Интер" в финальном поединке Лиги чемпионов 5:0. Подопечные Луиса Энрике сделали требл и настроены и дальше на успешные результаты.
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Полузащитник парижской команды Фабиан Руис прокомментировал результат:
"Мы выиграли все возможные трофеи… И нам предстоит заполучить еще один".
Напомним, что "ПСЖ" летом будет играть на клубном чемпионате мира, где в случае успеха смогут пополнить список титулов в текущем сезоне.
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Источник:Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
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