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Фабиан Руис: Нам предстоит заполучить еще один трофей

Франция
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Испанец прокомментировал победу своей команды в финале ЛЧ

Фабиан Руис: Нам предстоит заполучить еще один трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" разгромил "Интер" в финальном поединке Лиги чемпионов 5:0. Подопечные Луиса Энрике сделали требл и настроены и дальше на успешные результаты.

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Полузащитник парижской команды Фабиан Руис прокомментировал результат:


"Мы выиграли все возможные трофеи… И нам предстоит заполучить еще один".

Напомним, что "ПСЖ" летом будет играть на клубном чемпионате мира, где в случае успеха смогут пополнить список титулов в текущем сезоне.

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Фабиан Руис “ПСЖ”
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Источник:
Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
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