Луис Энрике выиграл все финалы в качестве тренера клуба

Испанский специалист привел текущий клуб "ПСЖ" к триумфу: разгромили миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов и таким образом оформили требл в этом сезоне.

Однако Луис Энрике сделал еще одно замечательное достижение: выиграл все финалы, в которых он участвовал как тренер клуба. Таких финалов уже насчитывают 11, что определенно демонстрирует качество работы испанского менеджера.

Напомним, что Луис Энрике сделал второй требл в своей тренерской карьере - первый был с "Барселоной" в 2015-м году.