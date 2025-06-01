  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Луис Энрике выиграл все финалы в качестве тренера клуба

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике выиграл все финалы в качестве тренера клуба

Франция
Обновлено

Поражает число всех финалов

Луис Энрике выиграл все финалы в качестве тренера клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский специалист привел текущий клуб "ПСЖ" к триумфу: разгромили миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов и таким образом оформили требл в этом сезоне.

Читайте такжеТренер ПСЖ прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери: Я всегда думаю о ней

Однако Луис Энрике сделал еще одно замечательное достижение: выиграл все финалы, в которых он участвовал как тренер клуба. Таких финалов уже насчитывают 11, что определенно демонстрирует качество работы испанского менеджера.

Напомним, что Луис Энрике сделал второй требл в своей тренерской карьере - первый был с "Барселоной" в 2015-м году.

По теме
yellow-arrow
На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
yellow-arrow
Фабиан Руис: Нам предстоит заполучить еще один трофей
yellow-arrow
Увидим, что будет – Доннарумма о своем будущем в клубе
Лига чемпионов Луис Энрике “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости