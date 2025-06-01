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Луис Энрике выиграл все финалы в качестве тренера клуба
Поражает число всех финалов
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский специалист привел текущий клуб "ПСЖ" к триумфу: разгромили миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов и таким образом оформили требл в этом сезоне.
Однако Луис Энрике сделал еще одно замечательное достижение: выиграл все финалы, в которых он участвовал как тренер клуба. Таких финалов уже насчитывают 11, что определенно демонстрирует качество работы испанского менеджера.
Напомним, что Луис Энрике сделал второй требл в своей тренерской карьере - первый был с "Барселоной" в 2015-м году.
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