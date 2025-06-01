ПСЖ свободным агентом отпустит молодого игрока

"ПСЖ" после победы в Лиге чемпионов планирует разгрузить свой состав от игроков, на которых в дальнейшем не рассчитывает Луис Энрике.

Так, стало известно, что 17-летний воспитанник клуба Аксель Тап, уже успевший дебютировать за парижан во французской Лиге 1, свободным агентом присоединится к "Байеру" из Леверкузена и подпишет с ними контракт сроком на 5 лет, до 2030 года.

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Основным амплуа Акселя является позиция центрального защитника, но также он способен сыграть в опорной зоне полузащиты.