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ПСЖ свободным агентом отпустит молодого игрока

Франция

У француза будет больше игровой практики

ПСЖ свободным агентом отпустит молодого игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" после победы в Лиге чемпионов планирует разгрузить свой состав от игроков, на которых в дальнейшем не рассчитывает Луис Энрике.

Так, стало известно, что 17-летний воспитанник клуба Аксель Тап, уже успевший дебютировать за парижан во французской Лиге 1, свободным агентом присоединится к "Байеру" из Леверкузена и подпишет с ними контракт сроком на 5 лет, до 2030 года.

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Основным амплуа Акселя является позиция центрального защитника, но также он способен сыграть в опорной зоне полузащиты.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Денис Снигур
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