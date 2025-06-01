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Сколько денег потрачено? 15 лет инвестиций в триумф ПСЖ
Известна сумма вложений
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
После 15-ти лет значительных инвестиций владельцев в парижский клуб коллектив наконец-то заполучает долгожданный трофей Лиги чемпионов и покоряет футбольную Европу.
Diario AS назвали стоимость таких вложений на заполучение престижного еврокубкового турнира. Сумма составляет 2,283 млн. евро.
Напомним, что "ПСЖ" завоевали первый трофей Лиги чемпионов в истории клуба.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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