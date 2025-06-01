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Сколько денег потрачено? 15 лет инвестиций в триумф ПСЖ

Франция
Обновлено

Известна сумма вложений

Сколько денег потрачено? 15 лет инвестиций в триумф ПСЖ

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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После 15-ти лет значительных инвестиций владельцев в парижский клуб коллектив наконец-то заполучает долгожданный трофей Лиги чемпионов и покоряет футбольную Европу.

Читайте такжеНа домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Diario AS назвали стоимость таких вложений на заполучение престижного еврокубкового турнира. Сумма составляет 2,283 млн. евро.

Напомним, что "ПСЖ" завоевали первый трофей Лиги чемпионов в истории клуба.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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