Обратная сторона празднования победы в ЛЧ. В Париже арестованы 559 человек, есть пострадавшие и погибшие

В Париже после победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов произошли беспорядки.

Французские СМИ сообщают о 559 арестах, в т.ч 491 в Париже. Под стражу взято 320 человек. Также два человека погибло.

23-летнего парня сбил 20-летний мужчина на машине – его арестовали и взяли под стражу. Также сообщается о смерти 17-летнего парня, получившего ножевое ранение в грудь. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

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Пострадали 22 полицейских, один из них впал в искусственную кому после попадания петарды от толпы болельщиков.

"Состояние полицейского, получившего огнестрельное ранение в бровь, вызывает беспокойство", — добавил прокурор.

По итогам расследования, это получилось случайно, поскольку петарду не направляли на человека.

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Напомним, что "ПСЖ" победил в финале Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Французский клуб обыграл "Интер" со счётом 5:0.