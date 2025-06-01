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Обратная сторона празднования победы в ЛЧ. В Париже арестованы 559 человек, есть пострадавшие и погибшие
Сумасшедшая ночь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже после победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов произошли беспорядки.
Французские СМИ сообщают о 559 арестах, в т.ч 491 в Париже. Под стражу взято 320 человек. Также два человека погибло.
23-летнего парня сбил 20-летний мужчина на машине – его арестовали и взяли под стражу. Также сообщается о смерти 17-летнего парня, получившего ножевое ранение в грудь. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Пострадали 22 полицейских, один из них впал в искусственную кому после попадания петарды от толпы болельщиков.
"Состояние полицейского, получившего огнестрельное ранение в бровь, вызывает беспокойство", — добавил прокурор.
По итогам расследования, это получилось случайно, поскольку петарду не направляли на человека.
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Напомним, что "ПСЖ" победил в финале Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Французский клуб обыграл "Интер" со счётом 5:0.
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