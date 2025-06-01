  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Обратная сторона празднования победы в ЛЧ. В Париже арестованы 559 человек, есть пострадавшие и погибшие

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обратная сторона празднования победы в ЛЧ. В Париже арестованы 559 человек, есть пострадавшие и погибшие

Франция

Сумасшедшая ночь

Обратная сторона празднования победы в ЛЧ. В Париже арестованы 559 человек, есть пострадавшие и погибшие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Париже после победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов произошли беспорядки.

Французские СМИ сообщают о 559 арестах, в т.ч 491 в Париже. Под стражу взято 320 человек. Также два человека погибло.

23-летнего парня сбил 20-летний мужчина на машине – его арестовали и взяли под стражу. Также сообщается о смерти 17-летнего парня, получившего ножевое ранение в грудь. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Читайте такжеНа домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Пострадали 22 полицейских, один из них впал в искусственную кому после попадания петарды от толпы болельщиков.

"Состояние полицейского, получившего огнестрельное ранение в бровь, вызывает беспокойство", — добавил прокурор.

По итогам расследования, это получилось случайно, поскольку петарду не направляли на человека.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ПСЖ" победил в финале Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Французский клуб обыграл "Интер" со счётом 5:0.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ получил путевку в еще два турнира
yellow-arrow
ПСЖ свободным агентом отпустит молодого игрока
yellow-arrow
Сколько денег потрачено? 15 лет инвестиций в триумф ПСЖ
Лига чемпионов Париж “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости