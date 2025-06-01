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ПСЖ получил путевку в еще два турнира
Обеспечили участие благодаря победе в ЛЧ
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
"Пари Сен-Жермен" уже завоевал ряд трофеев в текущем сезоне. Победа в Лиге чемпионов предоставляет клубу возможность побороться за еще два титула уже в этом календарном году.
Парижский клуб примет участие в Суперкубке УЕФА в августе против победителя Лиги Европы "Тоттенхема" и в Межконтинентальном кубке, который в 2025 году пришел на замену старому формату клубного Чемпионата Мира.
Напомним, что в сезоне 2024-25 "ПСЖ" будут участвовать в обновленном клубном Чемпионате Мира и только после этого будут готовиться к новому сезону.
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