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ПСЖ получил путевку в еще два турнира

Франция
Обновлено

Обеспечили участие благодаря победе в ЛЧ

ПСЖ получил путевку в еще два турнира

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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"Пари Сен-Жермен" уже завоевал ряд трофеев в текущем сезоне. Победа в Лиге чемпионов предоставляет клубу возможность побороться за еще два титула уже в этом календарном году.

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Парижский клуб примет участие в Суперкубке УЕФА в августе против победителя Лиги Европы "Тоттенхема" и в Межконтинентальном кубке, который в 2025 году пришел на замену старому формату клубного Чемпионата Мира.

Напомним, что в сезоне 2024-25 "ПСЖ" будут участвовать в обновленном клубном Чемпионате Мира и только после этого будут готовиться к новому сезону.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Иван Коломиец
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