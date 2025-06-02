Аргентинский талант хочет присоединиться к французскому гранду

Согласно сообщению Sports Zone, Франко Мастантуоно предпочитает переходить в "Пари Сен-Жермен", несмотря на интерес со стороны других европейских клубов.

Аргентинский талант привлек внимание ряда клубов по всей Европе, среди которых "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал Мадрид" и даже "Комо", которые пытаются переманить его из родного клуба "Ривер Плейт". Однако действующие победители Лиги чемпионов, по сообщению, пока возглавляют гонку за подпись игрока, а сам подросток хочет сделать свои первые шаги в Европе именно во французской столице.

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Sports Zone сообщает, что переговоры между "ПСЖ" и Мастантуоно по согласованию личных условий ускорятся в ближайшие дни, а клуб использует свой нынешний европейский успех, чтобы убедить молодого полузащитника в перспективности проекта. Под руководством Луиса Энрике и Луиша Кампуша ПСЖ быстро формирует репутацию клуба, где молодые таланты могут расти и развиваться.

Добавим, что в текущем сезоне Франко Мастантуоно забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.