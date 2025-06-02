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Французский защитник признался, что вызов в сборную стал для него сюрпризом

Франция

Думал, что это шутка

Французский защитник признался, что вызов в сборную стал для него сюрпризом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центрбек Клеман Ленгле, выступающий за "Атлетико" на правах аренды из "Барселоны", вернулся в состав сборной Франции на финальную часть Лиги наций. Вызов Ленгле стал неожиданностью, ведь он не играл за сборную с ноября 2021 года.

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Однако из-за травм к сборной не смогли присоединиться Уильям Салиба из "Арсенала", Дайо Упамекано из "Баварии" и Уэсли Фофана из "Челси". Кроме Ленгле, Дешам также впервые вызвал Пьера Калюлю из "Ювентуса". Во время пресс-конференции Ленгле признался, что с трудом поверил в свое возвращение в национальную команду.

"Я был в машине с друзьями, и получил сообщение с поздравлениями о вызове. Так я и узнал. Но мне пришлось проверить в интернете, не шутка ли это!", – рассказал Ленгле.

Добавим, что Ленгле провел 15 матчей за сборную Франции, забив 1 гол.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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