Нападающий ПСЖ хочет изучить возможные варианты продолжения карьеры

Будущее Рандаля Коло Муани остается неясным. Французский нападающий вернется в "Пари Сен-Жермен" после аренды в "Ювентусе", но, по данным L'Équipe, он может вернуться в Турин этим летом.

В то время как будущее Коло Муани остается неопределенным, ясно одно: у него нет будущего в "ПСЖ". Нападающий не смог убедить Луиса Энрике и зимой был отправлен в аренду в "Ювентус", который в последние недели рассматривает возможность продления его пребывания в клубе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время Коло Муани взял время на размышления относительно следующего шага в своей карьере. Учитывая ограниченное количество выгодных вариантов на позицию центрфорварда этим летом, игрок имеет и других потенциальных претендентов, поэтому не хочет спешить с решением.

Добавим, что француз провел 19 матчей за "Ювентус", забив 8 голов и отдав 2 ассиста.