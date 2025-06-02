  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель хочет договориться с Миланом о новой аренде их игрока

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель хочет договориться с Миланом о новой аренде их игрока

Франция

Не хотят активировать опцию выкупа

Марсель хочет договориться с Миланом о новой аренде их игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" решил не активировать опцию выкупа Исмаэля Беннасера из "Милана", но это не значит, что алжирский полузащитник не имеет будущего в клубе. Как сообщает Foot Mercato, французы заинтересованы в переговорах по новой аренде хавбека.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Беннасер произвел хорошее первое впечатление во время своей шестимесячной аренды в Провансе: его дебют со скамейки запасных в матче против "Анже" продемонстрировал, что он игрок, который способен контролировать полузащиту команды Роберто Де Дзерби. Однако сохранить этот уровень хавбеку не удалось, и появились опасения относительно его физической готовности. Впрочем, "Марсель" еще окончательно не определился с судьбой игрока.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Беннасер провел 12 матчей за "Марсель" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Нападающий ПСЖ хочет изучить возможные варианты продолжения карьеры
yellow-arrow
Французский защитник признался, что вызов в сборную стал для него сюрпризом
yellow-arrow
Немецкий топ-клуб намерен подписать впечатляющего нападающего из Лиги 1
Марсель Милан Исмаэль Беннасер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости