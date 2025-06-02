Марсель хочет договориться с Миланом о новой аренде их игрока

"Марсель" решил не активировать опцию выкупа Исмаэля Беннасера из "Милана", но это не значит, что алжирский полузащитник не имеет будущего в клубе. Как сообщает Foot Mercato, французы заинтересованы в переговорах по новой аренде хавбека.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Беннасер произвел хорошее первое впечатление во время своей шестимесячной аренды в Провансе: его дебют со скамейки запасных в матче против "Анже" продемонстрировал, что он игрок, который способен контролировать полузащиту команды Роберто Де Дзерби. Однако сохранить этот уровень хавбеку не удалось, и появились опасения относительно его физической готовности. Впрочем, "Марсель" еще окончательно не определился с судьбой игрока.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Беннасер провел 12 матчей за "Марсель" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.