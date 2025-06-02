Лидер Марселя считает, что звезда ПСЖ должен получить Золотой мяч

Полузащитник "Марселя" Адриен Рабьо заявил в интервью, что считает Усмана Дембеле достойным кандидатом на "Золотой мяч", учитывая решающую роль вингера "ПСЖ" в завоевании первого в истории клуба титула Лиги чемпионов.

"По моему мнению, Дембеле заслуживает "Золотой мяч". Он выиграл Лигу чемпионов и постоянно играл решающую роль на поле", – сказал Рабйо.

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Несмотря на то, что сейчас Рабьо защищает цвета "Марселя", принципиального соперника "ПСЖ", он не забыл поздравить свою бывшую команду с историческим триумфом:

"ПСЖ" провел великолепный матч, который стал кульминацией великолепного сезона. Это была безоговорочная победа. Все удивлялись, что случилось с "Интером", который до этого выбил "Барселону". Возможно, Лаутаро не был в лучшей форме, и лишь Тюрам выделялся. Но "Интер" не сыграл свой финал. Проиграть 0:5 – это унизительно", – сказал Рабйо.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дембеле провел 49 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 15 ассистов.