Президент Пари Сен-Жермен: Нам нужно быть очень скромными, работать усерднее

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи призвал команду быть скромными и еще более упорно трудиться, несмотря на недавние празднования победы в финале ЛЧ.

"Сегодня нам нужно быть очень скромными, работать усерднее, работать еще больше, чтобы совершенствоваться, чтобы совершенствовать нашу команду.

Я уже сказал молодым игрокам: ребята, вчера мы праздновали, и, конечно, вы едете с национальной командой. В день вашего возвращения вам нужно думать о Клубном чемпионате мира", - сказал президент "ПСЖ".