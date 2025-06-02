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Президент Пари Сен-Жермен: Нам нужно быть очень скромными, работать усерднее

Франция

Нассер Аль-Хелаиф подчеркнул необходимость постоянного совершенствования команды

Президент Пари Сен-Жермен: Нам нужно быть очень скромными, работать усерднее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи призвал команду быть скромными и еще более упорно трудиться, несмотря на недавние празднования победы в финале ЛЧ.

"Сегодня нам нужно быть очень скромными, работать усерднее, работать еще больше, чтобы совершенствоваться, чтобы совершенствовать нашу команду.

Я уже сказал молодым игрокам: ребята, вчера мы праздновали, и, конечно, вы едете с национальной командой. В день вашего возвращения вам нужно думать о Клубном чемпионате мира", - сказал президент "ПСЖ".

Напомним, что "ПСЖ" 31 мая в матче против "Интера" (5:0) завоевал первый трофей Лиги чемпионов в истории клуба.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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