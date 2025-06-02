Лига 1 запускает собственный телеканал после провала сделки с DAZN

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) продолжает строить планы по созданию собственного телеканала, который должен заработать к сезону 2025/26.

Как пишет издание L'Équipe, в понедельник был начат тендер на создание нового внутреннего телеканала, который должен начать работать 15 августа.

Не имея гарантированного внутреннего вещателя на следующий сезон, LFP активно реализует план на случай непредвиденных обстоятельств: запуск собственного канала. Однако лига все еще открыта для партнерства с известными медиакомпаниями: Canal+, beIN Sports, Amazon Prime Video, Disney+ или даже самой DAZN.

Однако такое сотрудничество возможно только при условии заключения соглашения, гарантирующего минимальный доход.