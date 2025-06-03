Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забрали экс-тренера соседа по таблице. Клуб Лиги 1 назначил нового наставника
Трехлетний контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
Пьер Саж стал новым главным тренером "Ланса".
Трудовое соглашение между "кроваво-золотыми" и 46-летним специалистом рассчитано до 2028 года. Финансовые детали не разглашаются.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На этой должности Саж заменил Уилла Стилла, который возглавил "Саутгемптон".
До этого Пьер на профессиональном уровне полтора года работал с "Лионом". Сотрудничать стороны перестали в конце января 2025 года.
Technicien avisé et méthodique, homme de terrain et passionné de jeu, Pierre Sage s'engage avec le Racing Club de Lens. Le tacticien a paraphé jusqu’en 2028. ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) June 2, 2025
Bienvenue dans l'Artois, coach ! ????????#Sage2028
Популярное сейчас
- Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник
- Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925
- Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
- ПСЖ опережает Реал Мадрид в борьбе за аргентинского таланта
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты