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Забрали экс-тренера соседа по таблице. Клуб Лиги 1 назначил нового наставника

Франция

Трехлетний контракт

Забрали экс-тренера соседа по таблице. Клуб Лиги 1 назначил нового наставника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пьер Саж стал новым главным тренером "Ланса".

Трудовое соглашение между "кроваво-золотыми" и 46-летним специалистом рассчитано до 2028 года. Финансовые детали не разглашаются.

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На этой должности Саж заменил Уилла Стилла, который возглавил "Саутгемптон".

До этого Пьер на профессиональном уровне полтора года работал с "Лионом". Сотрудничать стороны перестали в конце января 2025 года.

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Источник:
RC Lens
Опубликовал: Александр Бураков
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