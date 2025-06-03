Забрали экс-тренера соседа по таблице. Клуб Лиги 1 назначил нового наставника

Пьер Саж стал новым главным тренером "Ланса".

Трудовое соглашение между "кроваво-золотыми" и 46-летним специалистом рассчитано до 2028 года. Финансовые детали не разглашаются.

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На этой должности Саж заменил Уилла Стилла, который возглавил "Саутгемптон".

До этого Пьер на профессиональном уровне полтора года работал с "Лионом". Сотрудничать стороны перестали в конце января 2025 года.