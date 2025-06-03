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Марсель рассматривает возможность трансфера защитника, который принадлежит Челси 

Франция

Вторую половину сезона провел в аренде

Марсель рассматривает возможность трансфера защитника, который принадлежит Челси 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Марк Мехенуа, "Марсель" планирует подписать как минимум одного центрального защитника этим летом и уже сделал запрос по Ренату Вейга из "Челси".

Список потенциальных новичков обороны для Роберто Де Дзерби постоянно растет. Ранее уже упоминались имена Эмерика Ляпорта, Факундо Медины и Уэсли Фофана. После финиша на втором месте в Лиге 1 "Марсель" остается уязвимым в защите, и именно эту проблему спортивный директор Мехди Бенатия стремится решить перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Впервые интерес к Вейга "Марсель" проявил еще в январе. Португалец провел вторую часть прошлого сезона в аренде в "Ювентусе", однако его дальнейшая судьба пока неопределена.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Вейга провел 18 матчей за "Челси", забив 2 гола и отдав 1 ассист, а также 15 матчей за "Ювентус", отдав 1 ассист.

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Источник:
Marc Mechenoua
Опубликовал: Алексей Полищук
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