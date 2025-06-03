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Звезда Лиона: Никто не будет решать за меня, как, почему или куда я пойду
Говорит о своем будущем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью для L'Équipe 21-летний Райан Шерки рассказал о трудностях в начале сезона в "Лионе". Прошлым летом воспитанник академии входил в финальный год контракта, и клуб стремился продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно.
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"ПСЖ" согласовал трансфер с "Лионом", но, по сообщениям, не смог убедить Шерки, тогда как дортмундская "Боруссия" – наоборот, убедила самого футболиста, но не договорилась с клубом. После завершения трансферного окна он остался в клубе. Только после подписания контрактного продления его снова включили в состав команды. Оглядываясь назад, Шерки видит в этой ситуации иронию.
"Все об этом забывают. Это до сих пор заставляет меня улыбаться. Это показывает, что футбол может быть неблагодарным: я отдал клубу все. Подписал свой первый профессиональный контракт с "Лионом", несмотря на другие варианты, неоднократно продлевал соглашение, и всегда давал слово не уходить на правах свободного агента. И несмотря на это, некоторые пытались мне навредить.
Я никогда не сдавался. Я знал, чего хочу. Внутри клуба меня многие критиковали, критиковали и мое окружение... но решение принимаю только я. Никто не будет решать за меня, как, почему или куда я уйду", – заявил Шерки.
В сезоне 2024/25 Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах.
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