Оливер Кан отказался от идеи приобрести французский клуб 

Как передает издание Sud Ouest, Оливер Кан не станет будущим владельцем "Бордо". В заявлении, предоставленном в понедельник вечером изданию, бывший немецкий вратарь сообщил, что отказывается от планов по приобретению клуба – всего через неделю после того, как направил письмо о намерениях в торговый суд.

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Кан, который публично заявил о своих планах еще в феврале, отметил, что его проект предусматривал инвестицию в размере 50 миллионов евро. Однако после анализа финансовой, операционной и юридической информации, которую его команда получила в конце прошлой недели, он решил отказаться от этого шага.

"Этой зимой я принял решение рассмотреть возможность стать новым владельцем "Бордо". В январе 2025 года я подал официальное предложение действующему владельцу, впоследствии предоставил подтверждение наличия средств, а также представил предложение судебному администратору. Однако, учитывая финансовую, операционную и юридическую информацию, которую нам в конце концов передали в конце прошлой недели, мы решили не вкладывать предусмотренные нашим планом около 50 миллионов евро, которые должны были бы помочь клубу вернуться на положенное ему место в Лиге 1. Именно поэтому мы с большим разочарованием, несмотря на тщательную подготовку и глубокий анализ, приняли хорошо взвешенное решение не продолжать наш проект по приобретению клуба. В то же время мы и в дальнейшем будем искать возможности для того, чтобы делать существенный вклад в развитие футбола. Мы будем продолжать следить за путем "Бордо" и искренне желаем клубу успехов в будущем", – сообщил Кан.

Жерар Лопес, действующий акционер и президент клуба, останется единственным кандидатом на слушании в торговом суде, которое состоится 13 июня. Его план оздоровления, предусматривающий уменьшение долга с 94 до 26 миллионов евро и постепенное возвращение из четвертого дивизиона в Лигу 1, уже был предоставлен кредиторам на прошлой неделе.