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Наставник Марселя прокомментировал слухи относительно своего будущего

Франция

На фоне интереса Интера

Наставник Марселя прокомментировал слухи относительно своего будущего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Казалось, что будущее Роберто Де Дзерби в "Марселе" гарантировано как минимум на лето, ведь клуб и сам специалист достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве после переговоров с владельцем команды в прошлом месяце.

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Однако СМИ начали сообщать, что "Интер" проявил интерес к Де Дзерби как к потенциальной замене для Симоне Индзаги. Бывший наставник "Шахтера" уже успел отреагировать на слухи, обращаясь к итальянской прессе во время церемонии, где его почтили почетным гражданином Фоджи – именно там он работал в 2015-2016 годах.

"Мое будущее? Я счастлив в "Марселе" и не получал никаких звонков от других клубов", – сказал Де Дзерби.

Добавим, что сезон 2024/25 "Марсель" завершил на втором месте в турнирной таблице Лиги 1.

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Интер (Милан) Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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