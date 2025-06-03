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Наставник Марселя прокомментировал слухи относительно своего будущего
На фоне интереса Интера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Казалось, что будущее Роберто Де Дзерби в "Марселе" гарантировано как минимум на лето, ведь клуб и сам специалист достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве после переговоров с владельцем команды в прошлом месяце.
Однако СМИ начали сообщать, что "Интер" проявил интерес к Де Дзерби как к потенциальной замене для Симоне Индзаги. Бывший наставник "Шахтера" уже успел отреагировать на слухи, обращаясь к итальянской прессе во время церемонии, где его почтили почетным гражданином Фоджи – именно там он работал в 2015-2016 годах.
"Мое будущее? Я счастлив в "Марселе" и не получал никаких звонков от других клубов", – сказал Де Дзерби.
Добавим, что сезон 2024/25 "Марсель" завершил на втором месте в турнирной таблице Лиги 1.
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