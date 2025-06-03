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Не повезло. Тренер ПСЖ назвал футболистов на выход из клуба

Франция

Таковых шесть

Не повезло. Тренер ПСЖ назвал футболистов на выход из клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "ПСЖ" назвал футболистов на выход из клуба.

Сообщается что Луис Энрике не рассчитывает на Милана Шкриньяра, Рэндала Коло Муани, Норди Мукиэле, Марко Асенсио, Карлоса Солера и Ренату Санчеса.

Также футболисты, пребывающие в аренде в "ПСЖ", навсегда уйдут из клуба.

В этом сезоне Милан Шкриньяр играл в "Фенербахче", Коло Муани был в "Ювентусе", Мукиэле - в "Байерен", Асенсио проявлял себя в "Астон Вилле". Карлос Солер выступал за "Вест Хэм" и Ренату Санчеш играл за "Бенфику".

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Напомним, что "ПСЖ" в сезоне 2024/25 победили в Лиге 1 и стали обладателями Кубка Франции и Лиги Чемпионов.

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Источник:
Le Meilleur du PSG
Опубликовал: Владислав Прийменко
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