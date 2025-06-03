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Не повезло. Тренер ПСЖ назвал футболистов на выход из клуба
Таковых шесть
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "ПСЖ" назвал футболистов на выход из клуба.
Сообщается что Луис Энрике не рассчитывает на Милана Шкриньяра, Рэндала Коло Муани, Норди Мукиэле, Марко Асенсио, Карлоса Солера и Ренату Санчеса.
Также футболисты, пребывающие в аренде в "ПСЖ", навсегда уйдут из клуба.
В этом сезоне Милан Шкриньяр играл в "Фенербахче", Коло Муани был в "Ювентусе", Мукиэле - в "Байерен", Асенсио проявлял себя в "Астон Вилле". Карлос Солер выступал за "Вест Хэм" и Ренату Санчеш играл за "Бенфику".
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Напомним, что "ПСЖ" в сезоне 2024/25 победили в Лиге 1 и стали обладателями Кубка Франции и Лиги Чемпионов.
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