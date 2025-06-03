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Агент Доннаруммы: Многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить
Райола подтвердил, что вратарь комфортно чувствует себя в ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола подтвердил, что его клиент получил несколько предложений от других клубов.
Однако сам вратарь чувствует себя комфортно в Париже, а его представители уже работают над новым контрактом с французским чемпионом.
"Это очевидный вопрос; многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить. Он чувствует себя хорошо в Париже, мы в клубе-чемпионе Европы, поэтому у нас нет никаких жалоб. Мы работаем над продлением контракта с "ПСЖ", - сказал агент игрока.
Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.
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