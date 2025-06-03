  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Агент Доннаруммы: Многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Доннаруммы: Многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить

Франция

Райола подтвердил, что вратарь комфортно чувствует себя в ПСЖ

Агент Доннаруммы: Многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола подтвердил, что его клиент получил несколько предложений от других клубов.

Однако сам вратарь чувствует себя комфортно в Париже, а его представители уже работают над новым контрактом с французским чемпионом.

"Это очевидный вопрос; многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить. Он чувствует себя хорошо в Париже, мы в клубе-чемпионе Европы, поэтому у нас нет никаких жалоб. Мы работаем над продлением контракта с "ПСЖ", - сказал агент игрока.

Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛамин Ямаль назвал имя лучшего вратаря Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника
yellow-arrow
Интер делает все возможное ради бесплатного подписания звездного форварда
yellow-arrow
Арне Слот лично посетил Францию, где провел переговоры с главной звездой Лиона
Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости