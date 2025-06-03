Агент Доннаруммы: Многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить

Агент голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола подтвердил, что его клиент получил несколько предложений от других клубов.

Однако сам вратарь чувствует себя комфортно в Париже, а его представители уже работают над новым контрактом с французским чемпионом.

"Это очевидный вопрос; многие хотели бы его подписать, но лишь немногие могут себе это позволить. Он чувствует себя хорошо в Париже, мы в клубе-чемпионе Европы, поэтому у нас нет никаких жалоб. Мы работаем над продлением контракта с "ПСЖ", - сказал агент игрока.

Напомним, что 31 мая в финальном матче против миланского "Интера" (5:0) парижский клуб разгромил соперника и завоевал свой первый в истории трофей Лиги чемпионов.