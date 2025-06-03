Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника

"ПСЖ" выставил ценник на арендованного защитника.

Французский клуб не намерен сохранять Милана Шкриньяра и готов продать футболиста за 20 млн евро.

С января 2025 года словацкий футболист играет на правах аренды за "Фенербахче" и показывает хорошую игру. Он провёл 23 матча в клубе, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" в июле 2023 года свободным агентом из "Интера".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт игрока с парижским клубом действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

К слову, кроме Шкриньяра "ПСЖ" не намерен сохранять ещё 5 игроков.