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Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника
Решение за клубом, в котором играет футболист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" выставил ценник на арендованного защитника.
Французский клуб не намерен сохранять Милана Шкриньяра и готов продать футболиста за 20 млн евро.
С января 2025 года словацкий футболист играет на правах аренды за "Фенербахче" и показывает хорошую игру. Он провёл 23 матча в клубе, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.
Напомним, что Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" в июле 2023 года свободным агентом из "Интера".
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Контракт игрока с парижским клубом действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
К слову, кроме Шкриньяра "ПСЖ" не намерен сохранять ещё 5 игроков.
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