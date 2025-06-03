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Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника

Франция

Решение за клубом, в котором играет футболист

Показывает хорошую игру. ПСЖ выставил ценник на арендованного защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" выставил ценник на арендованного защитника.

Французский клуб не намерен сохранять Милана Шкриньяра и готов продать футболиста за 20 млн евро.

С января 2025 года словацкий футболист играет на правах аренды за "Фенербахче" и показывает хорошую игру. Он провёл 23 матча в клубе, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" в июле 2023 года свободным агентом из "Интера".

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Контракт игрока с парижским клубом действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

К слову, кроме Шкриньяра "ПСЖ" не намерен сохранять ещё 5 игроков.

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Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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