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Одному из игроков было неприятно. Тренер сборной Франции поздравил футболистов ПСЖ с победой в ЛЧ

Франция

Поздравил перед всеми

Одному из игроков было неприятно. Тренер сборной Франции поздравил футболистов ПСЖ с победой в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер сборной Франции поздравил футболистов "ПСЖ" с победой в Лиге Чемпионов.

Национальная команда выставила видео со сборами футболистов. На одном из фрагментов было поздравление Дидье Дешама, адресованное футболистам французского гранда.

Команда поаплодировала. Лишь Маркус Тюрам сидел с грустным видом. Футболист вышел в составе "Интера" с первых минут.

Момент поздравления на видео:

Напомним, что "ПСЖ" победил в финале Лиги Чемпионов "Интер" со счётом 5:0.

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К слову, сборная Франции сыграет против сборной Испании в "Финале Четырёх" Лиги Наций. Матч состоится 5 июня.

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Франция Дидье Дешам
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Источник:
FFF
Опубликовал: Владислав Прийменко
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