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Одному из игроков было неприятно. Тренер сборной Франции поздравил футболистов ПСЖ с победой в ЛЧ
Поздравил перед всеми
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Франции поздравил футболистов "ПСЖ" с победой в Лиге Чемпионов.
Национальная команда выставила видео со сборами футболистов. На одном из фрагментов было поздравление Дидье Дешама, адресованное футболистам французского гранда.
Команда поаплодировала. Лишь Маркус Тюрам сидел с грустным видом. Футболист вышел в составе "Интера" с первых минут.
Момент поздравления на видео:
Дешам привітав футболістів ПСЖ з перемогою у ЛЧ. Лише Тюрам сидів сумним.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) June 3, 2025
Відео: FFF pic.twitter.com/n4LHgIfc5p
Напомним, что "ПСЖ" победил в финале Лиги Чемпионов "Интер" со счётом 5:0.
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К слову, сборная Франции сыграет против сборной Испании в "Финале Четырёх" Лиги Наций. Матч состоится 5 июня.
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