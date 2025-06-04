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Французскому гранду предложили подписать Поля Погба

Франция

Наконец-то вернется на поле?

Французскому гранду предложили подписать Поля Погба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поль Погба остается без клуба с ноября прошлого года, когда был расторгнут его контракт с "Ювентусом". 11 сентября 2023 года итальянское антидопинговое агентство сообщило, что Погба сдал положительный тест на запрещенное вещество DHEA. Из-за этой истории он получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую впоследствии сократил Спортивный арбитражный суд, поэтому полузащитник получил разрешение вернуться на поле уже в марте 2025-го.

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И хотя Погба мог вернуться на поле еще в марте, он решил подождать проект, который лучше всего ему подойдет. За ним следят немало клубов из Америки и Европы. Среди них есть и представители Лиги 1. Не сыграв ни разу во французской элите, Погба в последнее время часто связывали с "Марселем". Однако его высокая зарплата, очевидно, станет препятствием для этого трансфера.

Зато, по информации журналиста Санти Ауны, 32-летнего полузащитника предложили "Монако". Клуб из Княжества как раз ищет талантливого игрока для усиления середины поля. Остается узнать, захочет ли "Монако" пойти дальше в переговорах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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