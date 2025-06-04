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Адриен Рабьо рассказал, поддерживает ли он связь с Массимилиано Аллегри

Франция

Всегда готов поговорить

Адриен Рабьо рассказал, поддерживает ли он связь с Массимилиано Аллегри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В разговоре с La Gazzetta dello Sport полузащитник "Марселя" Адриен Рабьо поделился мыслями о своих отношениях с новым главным тренером "Милана" Массимилиано Аллегри. Рабьо, который провел три из пяти сезонов в "Ювентусе" под руководством Аллегри, признается, что до сих пор поддерживает постоянную связь с бывшим наставником.

"Я часто общаюсь с Аллегри. Джованни Росси, советник Роберто Де Дзерби, также с ним работает, и когда он звонит Аллегри, говорит мне: "Иди сюда, соединю тебя с твоим отцом". Я могу говорить с Аллегри о чем угодно, не только о футболе. Я очень его уважаю как человека. У него менталитет победителя. Поэтому очевидно: если он мне позвонит – я всегда готов с ним поговорить", – сказал Рабьо.

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Несмотря на теплые отношения с Аллегри, Рабьо отмечает, что не стоит спекулировать на тему его возвращения в Италию.

"Переход в "Марсель" без гарантии участия в Лиге чемпионов – это был смелый шаг. А теперь, когда мы квалифицировались, очень важно будет сыграть в этом турнире именно на этом стадионе и в этой атмосфере", – подчеркнул француз.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Рабьо провел 31 матч за "Марсель" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

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Массимилиано Аллегри Адриен Рабьо
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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