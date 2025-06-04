Катар и ПСЖ. Миссия выполнена – или только начинается?

Когда Qatari Sports Investments (QSI) приобрела ПСЖ в 2011-м году, Нассер Аль-Хелаифи сразу начал разбрасываться деньгами. Все мы тогда решили, что страна Персидского залива просто покупает себе имидж в преддверии ЧМ-2022 и возможность выиграть Лигу чемпионов.

И вот мы здесь. Чемпионат мира уже давно позади, а ПСЖ не только не развалился, но постоянно был среди претендентов на главный европейский трофей. И в конце концов его выиграл.

Куда теперь? Катар остается в игре? Или решит, что миссия выполнена?

Надо признать: QSI многое сделало для Парижа с футбольной точки зрения. Париж, как и Берлин – огромный город, который трудно назвать футбольной столицей (да, там была основана FIFA, но очень скоро она переехала в Цюрих).

Франция в целом вырастила только одного чемпиона Европы – Марсель (которого обвиняли в договорняках, лишали титулов и понижали в классе). Другие турниры? В 1996-м ПСЖ выиграл Кубок обладателей кубков и сравнялся с... Динамо Тбилиси, Мехеленом и Магдебургом.

Франция исторически не имела значительного веса в клубном футболе. Так же как Париж не имел такого веса внутри самой Франции.

Да, ПСЖ выиграл больше чемпионских титулов - 13, но до прихода Катара это произошло лишь... дважды: в 1986-м и 1994-м годах. Традиционно центры силы находились далеко от столицы: в Марселе, Монако, Лионе – на юге, в Бордо и Нанте – на западе.

Париж не был и особым "поставщиком" футбольных талантов (как и титулы в Лиге 1, это относительно новое явление). Среди рекордсменов сборной Франции только один – Тьерри Анри – родился в столице. Среди топ-бомбардиров – только он и Килиан Мбаппе.

Так что изменилось?

Понятно, что катарские инвестиции поменяли все. QSI вкладывала огромные средства, часто балансируя на грани правил финансового фэйр-плей, а иногда и выходя за нее. Но деньги – не единственное, что помогло ПСЖ.

Клубу также удалось унаследовать огромную базу талантливой молодежи. Проблема лишь в том, что в ПСЖ не сразу это поняли – только после того, как зашли в тупик с покупками дорогих звезд (от Златана Ибрагимовича до Неймара и Лионеля Месси).

Вне поля все работало отлично. Или это благодаря звездам, или искусным управленцам - мнения разные. Но факт остается фактом: коммерческие доходы клуба превысили 800 миллионов евро. И это не только благодаря спонсорам из Катара, хотя такие соглашения тоже были - иногда со слишком привлекательными суммами, что привлекало внимание УЕФА.

Клуб стал глобальным брендом. Футболки ПСЖ носят люди, которые понятия не имеют, где находится тот Парк де Пренс.

Правда, на поле не все так блестяще, как в отчетах.

За последние пять сезонов убытки клуба достигли почти миллиарда евро. Да, пандемия сыграла свою роль, но и без нее эта сумма поражает. Хуже дела были разве что у Барселоны. Но в прошлом сезоне ПСЖ сократил убытки до 56 миллионов, и есть шанс, что уже в этом году клуб выйдет в ноль.

Это частично объясняется изменением состава – клуб выбирает игроков с меньшими зарплатами. Также важную роль играет трансферная политика и магия амортизации: трансферную сумму "растягивают" на весь срок контракта игрока, чтобы снизить ежегодную нагрузку на баланс.

Большую роль играет именно ставка на молодежь. Даже если молодой игрок стоит дорого, он обычно имеет более низкую зарплату, чем опытный, а значит – более дешевый в долгосрочной перспективе.

Очевидно, что ПСЖ отошел от модели звезд типа Мбаппе, Месси или Неймара. Это результат четкой стратегии, или вынужденная реакция - сказать сложно. В преддверии финала Лиги чемпионов президент клуба Аль-Хелаифи заявил, что ставка на молодых - часть "проекта".

Но вопрос остается: когда этот проект действительно начался – до или после скандалов 2022 года, связанных с нарушением финансового фейр-плей? Ведь финансовая отчетность клуба тоже внезапно улучшилась.

За время катарского управления ПСЖ стал глобальным брендом, выиграл Лигу чемпионов, укрепил финансовую устойчивость и превратил Париж в настоящую футбольную столицу. Инвестиции были колоссальными, но и достижения поражают.

Теперь возникает логичный вопрос: не решат ли в Катаре, что миссия выполнена? QSI сделала ПСЖ грандом, который может удерживать статус и без ее поддержки. При разумном менеджменте клуб может стать финансово устойчивым, а при выгодных телевизионных контрактах – даже прибыльным (или же – если на горизонте снова появится Суперлига).

Итак, проект реализован. Остаться или уйти? Аль-Хелаифи, похоже, хотел бы остаться. Но какое решение примут в Дохе? Так или иначе, теперь мы увидим: сможет ли искусственно созданный гранд стать настоящим топом.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine, Олександр Приходько / UA-Футбол