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Известны детали предстоящего перехода звезды Барселоны в Монако

Франция

Пункт выкупа и остальное

Известны детали предстоящего перехода звезды Барселоны в Монако

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Фабрицио Романо, вингер "Барселоны" Ансу Фати приближается к переходу в "Монако" на правах аренды. Ранее сделка потерпела трудности, однако сейчас все проблемы урегулированы.

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"Монако" снова ведет активные переговоры по подписанию испанца. Ожидается, что в ближайшее время будут завершены финальные детали аренды. Сообщается, что соглашение будет включать опцию выкупа за 12 миллионов евро, а также большой процент от перепродажи игрока в пользу "Барселоны".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фати сыграл лишь 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Монако Ансу Фати
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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