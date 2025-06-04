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Тренер сборной Франции объяснил, почему в последнее время не вызывает Комана в национальную команду
Дешам не вызывает Кингсли Комана в сборную, чтобы предоставить игровое время более молодым игрокам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал причины, по которым он в последнее время не вызывает вингера "Баварии" Кингсли Комана в состав национальной команды.
"Я знаю, на что он способен. Но речь идет также о том, чтобы дать молодым игрокам игровое время, чтобы они могли приобрести опыт. В целом, Кингсли Коман потерпел неудачу в своей карьере, поскольку многочисленные травмы неоднократно мешали ему. Однако это не помешало ему выиграть много титулов", - сказал Дешам.
Напомним, что матч полуфинала Лиги наций Испания - Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.
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