Тренер сборной Франции объяснил, почему в последнее время не вызывает Комана в национальную команду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал причины, по которым он в последнее время не вызывает вингера "Баварии" Кингсли Комана в состав национальной команды.

"Я знаю, на что он способен. Но речь идет также о том, чтобы дать молодым игрокам игровое время, чтобы они могли приобрести опыт. В целом, Кингсли Коман потерпел неудачу в своей карьере, поскольку многочисленные травмы неоднократно мешали ему. Однако это не помешало ему выиграть много титулов", - сказал Дешам.

Напомним, что матч полуфинала Лиги наций Испания - Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.