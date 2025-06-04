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Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями о борьбе за "Золотой мяч", отметив, что победа в Лиге чемпионов, хоть и важна, не является единственным критерием.
"Выиграть Лигу чемпионов - это хорошо, но потом голосуют журналисты, а сезон еще не закончен. Есть еще Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель "Золотой бутсы", хотя он только что сменил команду. Или Ламин Ямаль, который, по моему мнению, показал себя достаточно хорошо... А почему бы не Левандовский или Рафинья?", - сказал Дешам.
Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".
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