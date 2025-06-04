  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился

Франция

Специалист поделился своими мыслями

Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями о борьбе за "Золотой мяч", отметив, что победа в Лиге чемпионов, хоть и важна, не является единственным критерием.

"Выиграть Лигу чемпионов - это хорошо, но потом голосуют журналисты, а сезон еще не закончен. Есть еще Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель "Золотой бутсы", хотя он только что сменил команду. Или Ламин Ямаль, который, по моему мнению, показал себя достаточно хорошо... А почему бы не Левандовский или Рафинья?", - сказал Дешам.

Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".

Читайте также"Я бы отдал Золотой мяч...". Ямаль сказал, что не проголосует за экс-игрока Барселоны
По теме
yellow-arrow
Защитник сборной Франции: Дембеле заслуживает Золотой мяч
yellow-arrow
Тренер сборной Франции объяснил, почему в последнее время не вызывает Комана в национальную команду
yellow-arrow
Реал хочет помешать планам ПСЖ по подписанию главного таланта Аргентины
Франция Золотой мяч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости