Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями о борьбе за "Золотой мяч", отметив, что победа в Лиге чемпионов, хоть и важна, не является единственным критерием.

"Выиграть Лигу чемпионов - это хорошо, но потом голосуют журналисты, а сезон еще не закончен. Есть еще Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель "Золотой бутсы", хотя он только что сменил команду. Или Ламин Ямаль, который, по моему мнению, показал себя достаточно хорошо... А почему бы не Левандовский или Рафинья?", - сказал Дешам.