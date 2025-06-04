  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник сборной Франции: Дембеле заслуживает Золотой мяч

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник сборной Франции: Дембеле заслуживает Золотой мяч

Франция

Конате высказался о самой престижной индивидуальной награде

Защитник сборной Франции: Дембеле заслуживает Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате высказал свое мнение о претендентах на "Золотой мяч".

Несмотря на многочисленные разговоры о Ламине Ямале и Килиане Мбаппе, Конате считает, что именно Усман Дембеле в этом году является наиболее достойным этой престижной награды.

"Много говорили о Ламине Ямале, о Килиане Мбаппе... Но, честно говоря, по моему мнению, Дембеле заслуживает "Золотой мяч". Усман провел исключительный сезон. Мне не хватает слов. Никто не ожидал, что все будет так", - сказал игрок.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дембеле провел 49 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 15 ассистов.

Читайте такжеПолузащитник Барселоны назвал своих фаворитов на Золотой мяч
По теме
yellow-arrow
Тренер сборной Франции - о Золотом мяче: Победа в ЛЧ - это хорошо, но голосуют журналисты, а сезон еще не закончился
yellow-arrow
Тренер сборной Франции объяснил, почему в последнее время не вызывает Комана в национальную команду
yellow-arrow
Реал хочет помешать планам ПСЖ по подписанию главного таланта Аргентины
Франция Золотой мяч Усман Дембеле Ибраима Конате
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости