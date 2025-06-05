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Наставник сборной Франции высказался о юной звезде ПСЖ

Франция

Знал, что у него есть потенциал

Наставник сборной Франции высказался о юной звезде ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главного тренера сборной Франции Дидье Дешама совсем не удивило выступление Дезире Дуэ в финале Лиги чемпионов. Вингер "ПСЖ" стал первым футболистом в эру Лиги чемпионов, который совершил три результативных действия в важнейшем европейском матче сезона. Это достижение – очередной шаг в стремительном взлете игрока, который прошел академию "Ренна", перешел в "ПСЖ", а затем дебютировал за национальную команду Франции в марте.

"Он перешел из "Ренна", где показывал хорошую игру, в "ПСЖ", где было много ступенек, которые нужно было преодолеть – и он преодолел их все. Я вызвал его в сборную Франции, я знал, что у него есть потенциал, и, конечно, собрал информацию о его характере и других вещах.

Иметь возможность сделать такое в финале Лиги чемпионов в таком возрасте... Браво. Он способен обыгрывать оппонентов. Он способен покрывать большие объемы работы на поле, что не всегда характерно для игроков его типажа. Именно поэтому он может играть и в атаке, и в полузащите.

И он еще совсем молодой. Во вторник, 3 июня, ему исполнилось 20. То, что с ним происходит – не случайность. Все было тщательно спланировано и продумано, без этого невозможно на таком уровне, в большом клубе. Он делает все, что нужно, но не останавливается на достигнутом. Он прекрасно начал. Теперь все зависит от него – сможет ли он сохранить этот уровень надолго", – сказал Дешам.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дуэ провел 54 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 16 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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