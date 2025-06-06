Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-чемпионы Франции близки к подписанию перспективного воспитанника Манчестер Юнайтед
В качестве свободного агента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-чемпионы Франции близки к подписанию перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед".
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Фабриса Хоукинса, представители "Марселя" достигли устной договоренности с полузащитником "Лилля" Эйнджелом Гомесом о его переходе на правах свободного агента.
Руководство "провансальцев" предложило 24-летнему англичанину трехлетний контракт. Гомес решил присоединиться к команде Роберто Де Дзерби, хотя он имел предложения от "Тоттенхэма", "Вест Хэма", а также из Бундеслиги и Серии А.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в сезоне 2024/25 Эйнджел Гомес отметился 2 голами и одной результативной передачей в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей