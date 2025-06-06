Вице-чемпионы Франции близки к подписанию перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед".

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Фабриса Хоукинса, представители "Марселя" достигли устной договоренности с полузащитником "Лилля" Эйнджелом Гомесом о его переходе на правах свободного агента.

Руководство "провансальцев" предложило 24-летнему англичанину трехлетний контракт. Гомес решил присоединиться к команде Роберто Де Дзерби, хотя он имел предложения от "Тоттенхэма", "Вест Хэма", а также из Бундеслиги и Серии А.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Эйнджел Гомес отметился 2 голами и одной результативной передачей в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.