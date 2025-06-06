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Французскому гранду предложили подписать звезду АПЛ
Не вписывается в бюджет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации L'Équipe, "Марсель" получил предложение подписать нападающего "Кристал Пэлас" Жана-Филиппа Матета. Как сообщается, главный тренер французов Роберто Де Дзерби стремится усилить глубину атакующей линии своей команды перед возвращением клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Впрочем, журналисты L'Équipe утверждают, что сейчас трансфер 27-летнего победителя Кубка Англии является финансово нецелесообразным для "Марселя".
Матета присоединился к "Кристал Пэлас" в 2022 году из немецкого "Майнца" и с тех пор стал ключевым игроком команды. Прошлым летом он также принял участие в Олимпиаде в Париже за сборную Франции под руководством Тьерри Анри, где отметился семью голами в восьми матчах и завоевал серебряную медаль.
Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету Матета 17 голов и 4 ассиста в 46 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.
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