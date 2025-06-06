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Лион отклонил первое предложение Манчестер Сити по их звездном вингеру
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" отклонил первое предложение от английского гранда "Манчестер Сити" по трансферу их вингера Райана Шерки. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.
По информации источника, "горожане" уже готовят второе предложение, переговоры между клубами продолжаются.
Сам Шерки остается полностью сосредоточенным на предстоящем матче сборной Франции против Германии, который состоится в это воскресенье.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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