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Лион отклонил первое предложение Манчестер Сити по их звездном вингеру

Франция

Переговоры продолжаются

Лион отклонил первое предложение Манчестер Сити по их звездном вингеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лион" отклонил первое предложение от английского гранда "Манчестер Сити" по трансферу их вингера Райана Шерки. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "горожане" уже готовят второе предложение, переговоры между клубами продолжаются.

Сам Шерки остается полностью сосредоточенным на предстоящем матче сборной Франции против Германии, который состоится в это воскресенье.

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Лион Манчестер Сити Райан Шерки
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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