Лион отклонил первое предложение Манчестер Сити по их звездном вингеру

"Лион" отклонил первое предложение от английского гранда "Манчестер Сити" по трансферу их вингера Райана Шерки. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "горожане" уже готовят второе предложение, переговоры между клубами продолжаются.

Сам Шерки остается полностью сосредоточенным на предстоящем матче сборной Франции против Германии, который состоится в это воскресенье.