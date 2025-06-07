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Участник Лиги чемпионов может подписать игрока Вулверхэмптона
С АПЛ в Лигу 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" в шаге от достижения соглашения о подписании Нельсона Семеда из "Вулверхэмптона".
Французский клуб, который в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов и главным тренером которого является Роберто Де Дзерби, находится на последних этапах подписания соглашения с капитаном "Вулвз", португальцем Нельсоном Семеду, как сообщают источники, близки к "провансальцам".
Игрок, ранее входивший в сферу интересов "Галатасарая", получил более выгодное предложение и, похоже, не прочь поехать во французскую Лигу 1.
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