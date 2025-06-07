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За победителем Лиги чемпионов выстроилась очередь из топ-клубов

Франция

Ключевой игрок может покинуть парижан

За победителем Лиги чемпионов выстроилась очередь из топ-клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария", "Реал" и "Милан" заинтересованы в Джанлуиджи Доннарумме и попытаются подписать его, если он не сможет договориться о новом контракте с "ПСЖ".

Также среди претендентов есть такие итальянские клубы, как "Интер" и "Ювентус", но они планируют дождаться окончания срока действия его контракта в 2026 году и тогда рассматривать его подписание. Напомним, что Доннарумма является воспитанником "Милана" и уже выступал за этот клуб с 2013 по 2021 год, откуда и перебрался во Францию.

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Ранее также говорилось о заинтересованности в голкипере со стороны "Манчестер Сити", рассматривающего итальянца как потенциальную замену своему вратарю Эдерсону, который, вероятно, покинет "Сити" летом.

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Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Милан Джанлуиджи Доннарумма “ПСЖ”
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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