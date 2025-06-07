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Стали известны сроки восстановления от повреждения Усмана Дембеле

Франция

У игрока травма четырехглавой мышцы левой ноги

Стали известны сроки восстановления от повреждения Усмана Дембеле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле из-за повреждения пропустит первый матч своей команды на Клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Француз не сможет помочь своей команде в игре с мадридским "Атлетико" 15 июня. У игрока травма четырехглавой мышцы левой ноги, восстановление продлится до трех недель.

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.

В рамках Клубного чемпионата мира "Пари Сен-Жермен" сыграет в группе B. Соперниками коллектива на этой стадии будут "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия) и "Сиэтл Саундерс" (США).

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Усман Дембеле
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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