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Марсель планирует ослабить своих конкурентов

Франция

Грандиозные планы "провансальцев"

Марсель планирует ослабить своих конкурентов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марсельский "Олимпик" этим летом планирует серьезно поработать, чтобы под руководством Роберто Де Дзерби перед следующим сезоном, в котором команда будет играть в Лиге Чемпионов, иметь максимально конкурентоспособный коллектив.

По информации французского издания L'Equipe, клуб видит варианты возможного усиления за счёт конкурентов. Нападающий "Нанта" Маттис Аблин, защитник "Ланса" Факундо Медина и полузащитник "Лилля" Анхель Гомеш входят в шорт-лист клуба.

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Отмечается, что "Марсель" планирует усилить каждую позицию и это решение уже было обсуждено главным тренером с президентом клуба.

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Лига 1 Марсель Нант Лилль Ланс
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Источник:
L’équipe
Опубликовал: Денис Снигур
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