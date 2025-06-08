Марсель планирует ослабить своих конкурентов

Марсельский "Олимпик" этим летом планирует серьезно поработать, чтобы под руководством Роберто Де Дзерби перед следующим сезоном, в котором команда будет играть в Лиге Чемпионов, иметь максимально конкурентоспособный коллектив.

По информации французского издания L'Equipe, клуб видит варианты возможного усиления за счёт конкурентов. Нападающий "Нанта" Маттис Аблин, защитник "Ланса" Факундо Медина и полузащитник "Лилля" Анхель Гомеш входят в шорт-лист клуба.

Отмечается, что "Марсель" планирует усилить каждую позицию и это решение уже было обсуждено главным тренером с президентом клуба.