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Марсель планирует ослабить своих конкурентов
Грандиозные планы "провансальцев"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марсельский "Олимпик" этим летом планирует серьезно поработать, чтобы под руководством Роберто Де Дзерби перед следующим сезоном, в котором команда будет играть в Лиге Чемпионов, иметь максимально конкурентоспособный коллектив.
По информации французского издания L'Equipe, клуб видит варианты возможного усиления за счёт конкурентов. Нападающий "Нанта" Маттис Аблин, защитник "Ланса" Факундо Медина и полузащитник "Лилля" Анхель Гомеш входят в шорт-лист клуба.
Отмечается, что "Марсель" планирует усилить каждую позицию и это решение уже было обсуждено главным тренером с президентом клуба.
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