Заборного в ПСЖ не будет? Триумфатор ЛЧ переключил внимание на центрального защитника Баварии

Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к 28-летнему центральному защитнику "Баварии" Ким Мин Дже. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х.

По информации источника, встреча между спортивным советником парижан Луишем Кампушем и представителем защитника прошла на этой неделе в Париже. "Бавария" рассчитывает получить 50 млн за его полноценный трансфер. Переговоры будут продолжены в ближайшие дни.

Напомним, что недавно была информация, что "ПСЖ" интересуется защитником сборной Украины и английского "Борнмута" Ильей Забарным и уже получил принципиальное согласие самого игрока.