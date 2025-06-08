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Заборного в ПСЖ не будет? Триумфатор ЛЧ переключил внимание на центрального защитника Баварии

Франция

Бавария рассчитывает получить 50 млн за трансфер

Заборного в ПСЖ не будет? Триумфатор ЛЧ переключил внимание на центрального защитника Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к 28-летнему центральному защитнику "Баварии" Ким Мин Дже. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х.

По информации источника, встреча между спортивным советником парижан Луишем Кампушем и представителем защитника прошла на этой неделе в Париже. "Бавария" рассчитывает получить 50 млн за его полноценный трансфер. Переговоры будут продолжены в ближайшие дни.

Напомним, что недавно была информация, что "ПСЖ" интересуется защитником сборной Украины и английского "Борнмута" Ильей Забарным и уже получил принципиальное согласие самого игрока.

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Источник:
Santi_J_FM
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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