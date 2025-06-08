Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заборного в ПСЖ не будет? Триумфатор ЛЧ переключил внимание на центрального защитника Баварии
Бавария рассчитывает получить 50 млн за трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к 28-летнему центральному защитнику "Баварии" Ким Мин Дже. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х.
По информации источника, встреча между спортивным советником парижан Луишем Кампушем и представителем защитника прошла на этой неделе в Париже. "Бавария" рассчитывает получить 50 млн за его полноценный трансфер. Переговоры будут продолжены в ближайшие дни.
Напомним, что недавно была информация, что "ПСЖ" интересуется защитником сборной Украины и английского "Борнмута" Ильей Забарным и уже получил принципиальное согласие самого игрока.
Популярное сейчас
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- Три футболиста сборной Украины получили самые низкие оценки за матч против Канады
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- ПСЖ или Реал? Главный талант Аргентины определился со своим будущим клубом
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты