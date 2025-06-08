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ПСЖ продолжает переговоры с Борнмутом по трансферу Забарного
Под крыло Луиса Энрике
Getty Images / Global Images Ukraine
Переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом" по трансферу Ильи Забарного продолжаются.
Украинский защитник хочет перейти к нынешнему победителю Лиги чемпионов и надеется своевременно присоединиться к началу клубного чемпионата мира. Прошлой зимой парижане тоже пытались подписать Забарного, но тогда украинец отказался из-за присутствия в составе представителя России Матвея Сафонова. Пока известно, что нашего соотечественника заверили, что клуб избавится от россиянина.
Илье 22 года, его трансферная стоимость, по данным интернет-издания Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.
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