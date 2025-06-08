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ПСЖ продолжает переговоры с Борнмутом по трансферу Забарного

Франция
Обновлено

Под крыло Луиса Энрике

ПСЖ продолжает переговоры с Борнмутом по трансферу Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом" по трансферу Ильи Забарного продолжаются.

Украинский защитник хочет перейти к нынешнему победителю Лиги чемпионов и надеется своевременно присоединиться к началу клубного чемпионата мира. Прошлой зимой парижане тоже пытались подписать Забарного, но тогда украинец отказался из-за присутствия в составе представителя России Матвея Сафонова. Пока известно, что нашего соотечественника заверили, что клуб избавится от россиянина.

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Илье 22 года, его трансферная стоимость, по данным интернет-издания Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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