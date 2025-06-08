Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1
Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата
PSG
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата, периодически критикуемого за низкий уровень футбола.
"В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1. Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал ее от болельщиков английской Премьер-лиги, называвших чемпионат Франции "лигой фермеров.
"В этом сезоне Лиги чемпионов мы обыграли "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", – сказал президент "ПСЖ".
По итогам прошедшего сезона "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, опередив ближайшего преследователя в лице "Марселя" на 19 очков. Также парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале турнира "Интер" со счётом 5:0.
Популярное сейчас
- Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
- Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии