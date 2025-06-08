Президент ПСЖ: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата, периодически критикуемого за низкий уровень футбола.

"В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1. Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал ее от болельщиков английской Премьер-лиги, называвших чемпионат Франции "лигой фермеров.

"В этом сезоне Лиги чемпионов мы обыграли "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", – сказал президент "ПСЖ".