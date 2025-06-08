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Президент ПСЖ: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1

Франция

Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата

Президент ПСЖ: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1

PSG

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата, периодически критикуемого за низкий уровень футбола.

"В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1. Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал ее от болельщиков английской Премьер-лиги, называвших чемпионат Франции "лигой фермеров.

"В этом сезоне Лиги чемпионов мы обыграли "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал", – сказал президент "ПСЖ".

По итогам прошедшего сезона "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, опередив ближайшего преследователя в лице "Марселя" на 19 очков. Также парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале турнира "Интер" со счётом 5:0.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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